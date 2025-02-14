Высказывание Зеленского о покушении на него является очередной выдумкой, которые дойдут до «встречи с инопланетянами», заявил Владимир Рогов.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета подчеркнул, что таким образом Зеленский пытается привлечь внимание Запада.
«Зеленский понимает, что он вылетает из западной медиаповестки, что уже неактуален там с точки зрения восприятия, поэтому решил шокировать западную публику очередной выдумкой о покушении», — сказал он журналистам.
Рогов добавил, что не удивится, если услышит от Зеленского историю о похищении инопланетянами. Он также напомнил, что Зеленский приписывает себе «подвиги» и не смог было молчать долгое время о настоящем покушении.
Ранее Зеленский заявил о попытке покушения. По его утверждению, были произведены выстрелы, в результате которых погибли сотрудники его офиса.
Политолог Александр Дудчак выразил мнение, что если решение о ликвидации Зеленского будет принято, его уже ничего не спасёт. Эксперт считает, что ликвидация Зеленского выгодна Соединённым Штатам.