Трамп заявил, что хотел бы поскорее провести встречи с лидерами РФ и КНР

В ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что рассматривает возможность трехстороннего саммита между США, Россией и Китаем, но только когда обстановка в мире станет более стабильной. Трамп напомнил, что на момент завершения его первого президентского срока в 2021 году не существовало таких острых проблем, как украинский кризис или обострение конфликтов на Ближнем Востоке.