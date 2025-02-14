Трамп заявил, что хотел бы поскорее провести встречи с лидерами РФ и КНР

Президент США Дональд Трамп выразил желание провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшем будущем.
В ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что рассматривает возможность трехстороннего саммита между США, Россией и Китаем, но только когда обстановка в мире станет более стабильной. Трамп напомнил, что на момент завершения его первого президентского срока в 2021 году не существовало таких острых проблем, как украинский кризис или обострение конфликтов на Ближнем Востоке.
«Я вернулся, а весь мир будто взлетает на воздух. Так что, когда мы с этим разберемся, я бы хотел, чтобы одни из первых моих встреч были с председателем КНР Си, с российским президентом Путиным», — сказал Трамп.
Он подчеркнул, что в рамках этих встреч хотел бы обсудить возможность сокращения военных бюджетов, что, по его мнению, вполне осуществимо.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящей встрече высокопоставленных представителей России, Украины и Соединенных Штатов в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Он уточнил, что пока неизвестно, кто именно будет представлять страны.