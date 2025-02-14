Трамп анонсировал встречу России, Украины и США в Саудовской Аравии

Саудовскую Аравию Трамп называл возможным местом личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным после их телефонного разговора 12 февраля. Позже в тот же день он разговаривал с Зеленским. В Кремле со своей стороны отмечали, что место и сроки встречи Путина и Трампа можно будет называть после «определенных наработок».