Слуцкий назвал возвращение Винника из США победой российской дипломатии

Слуцкий добавил, что Россия всегда поддерживает своих граждан и делает все возможное для их защиты, особенно тех, кто оказался в сложных ситуациях за границей. Он заверил, что усилия по защите соотечественников будут продолжены, включая работу на парламентском уровне. По его словам, обмен Винника можно рассматривать как пример конструктивного взаимодействия между Россией и США.