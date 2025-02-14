Слуцкий назвал возвращение Винника из США победой российской дипломатии

Возвращение Александра Винника на родину из США стало значительным достижением российской дипломатии, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Он подчеркнул, что Винник, как и многие другие россияне, был экстрадирован в Соединенные Штаты из Греции, где его задержали по так называемому «экстерриториальному праву». В результате он провел почти восемь лет в американской тюрьме без судебного приговора.
Слуцкий добавил, что Россия всегда поддерживает своих граждан и делает все возможное для их защиты, особенно тех, кто оказался в сложных ситуациях за границей. Он заверил, что усилия по защите соотечественников будут продолжены, включая работу на парламентском уровне. По его словам, обмен Винника можно рассматривать как пример конструктивного взаимодействия между Россией и США.
Глава думского комитета выразил надежду на скорейшую реабилитацию Александра и его возвращение к нормальной жизни в России. Слуцкий отметил, что подобные случаи подчеркивают важность международного сотрудничества и необходимость защиты прав граждан, находящихся за пределами родины.
Ранее освобожденный в США и вернувшийся в Москву россиянин Александр Винник выразил благодарность за свое освобождение президенту России Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, дипломатам, спецслужбам, а также своей семье и президенту США Дональду Трампу.