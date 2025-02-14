«Я уже дома, с семьёй»: Винник сделал первые заявления после возвращения в Россию

«Я хочу сказать спасибо всем. Президенту. В первую очередь. Владимиру Владимировичу Путину. Лаврову. Нашему главному дипломату. Всем. Всем дипломатам. Всем спецслужбам. Всем, всем людям. Адвокатам. Всем родным и близким. Всем, всем. И особенно моей семье. Что я хочу сказать? И можно ещё Трампа поблагодарить», — заявил Винник РИА «Новости».
Россиянин рассказал, что уже прибыл домой и встретился с семьёй. Лишь детей Винник пока не видел, так как они находятся за городом.
«Я ещё не верю в это», — поделился эмоциями он.
Напомним, что Александр Винник был освобождён в США после того, как Москва отпустила американца Марка Фогеля, осужденного в РФ за контрабанду наркотиков. Россиянина арестовали по подозрению в кибермошенничестве ещё в 2017 году.