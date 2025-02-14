В Раде намекнули на подготовку к президентским выборам на Украине

По её словам, эта работа начнётся уже в ближайшее время. Федина также высказала мнение, что речь идёт о подготовке к смене власти, и в этом контексте она упомянула возможную «очистку» политической сцены от потенциальных соперников главой режима.
«Скажите мне, что Зеленский не готовится к президентским выборам. Готовится. Готовится и зачищает своих политических оппонентов», — заявила депутат.
Напомним, 20 мая 2024 года легитимный статус Владимира Зеленского как президента Украины сошёл на нет. В Киеве отказались от проведения выборов, сославшись на военное положение. При этом экс-комик заявлял, якобы у него нет жажды власти.