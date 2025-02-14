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Келлог: США допускают «потенциальную потерю территорий» Киевом

Урегулирование конфликта может включать договорённость о «потенциальной потере территорий».

Урегулирование конфликта на Украине может включать договорённость о «потенциальной потере территорий» украинской стороной, заявил спецпосланник президента Соединённых Штатов по РФ и Украине Кит Келлог.

«Я думаю, что министр обороны США Пит Хегсет был прав. Не будет возвращения к 2014 году и границам Думаю, будет некое соглашение о потенциальной потере территорий», — сказал он.

Заявление прозвучало в интервью Fox Business.

«Мы не признали этого в случае стран Балтии. Существовала доктрина Уэллса. Мы никогда не считали, что СССР принадлежат эти страны, мы говорили, что они находятся под их влиянием», — добавил Келлог.

Ранее сообщалось о визите Келлога в ФРГ, Бельгию, а также на Украину.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели долгую телефонную беседу.

В Кремле заявили, что президент Соединённых Штатов высказался за скорейшую остановку боевых действий. Российский лидер напомнил о необходимости устранения первопричин конфликта. Путин отметил, что урегулирование может быть достигнуто путём переговоров.