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Шольц призвал ввести чрезвычайное положение после заявлений США по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал бундестаг ввести в ФРГ чрезвычайное положение в свете последних заявлений США по Украине. Он заявил об этом в видеообращении, опубликованном на странице политика в соцсети X.

Источник: Reuters

Как утверждает Шольц, переговоры президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным не были неожиданностью, но эти события требуют «четкого, быстрого и решительного обозначения позиции Европы».

«Для того, чтобы Европа была и оставалась равноправным союзником Соединенных Штатов, мы должны сделать гораздо больше для обеспечения нашей безопасности, чтобы мы могли продолжать жить в мире», — подчеркнул он.

Шольц предложил бундестагу ввести режим ЧП, чтобы открыть доступ к денежным резервам правительства. В таком случае Германия сможет оказать Киеву поддержку, при этом остальные сферы деятельности государства не будут финансово ущемлены.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что действия администрации президента США по Украине ставят под угрозу безопасность Германии и Европы, и на это необходимо дать ответ.

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