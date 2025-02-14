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Трамп: представители США, РФ и Украины проведут встречу в Саудовской Аравии

Трамп выразил надежду на возможность обсуждения путей завершения конфликта.

Источник: Аргументы и факты

На следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча высокопоставленных чиновников из США, России и Украины, как сообщил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что это событие не будет включать в себя его личное участие или встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом Украина также будет представлена на этих переговорах. Трамп добавил, что в ближайшие дни пройдет встреча в Мюнхене, которая станет предшественником саудовской встречи.

Трамп выразил надежду на возможность обсуждения путей завершения конфликта, который он охарактеризовал как «ужасный, жестокий и кровопролитный». Он подчеркнул важность этих переговоров для достижения мира и стабильности в регионе.

Ранее Трамп сообщил о предстоящей встрече высокопоставленных представителей России, Украины и Соединенных Штатов в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Он уточнил, что пока неизвестно, кто именно будет представлять страны.