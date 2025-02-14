Трамп: представители США, РФ и Украины проведут встречу в Саудовской Аравии

Он отметил, что это событие не будет включать в себя его личное участие или встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом Украина также будет представлена на этих переговорах. Трамп добавил, что в ближайшие дни пройдет встреча в Мюнхене, которая станет предшественником саудовской встречи.