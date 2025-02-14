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Власти Кубани поддержали идею наградить волонтеров за очистку побережья

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Власти Краснодарского края поддержали инициативу депутата Госдумы Дмитрия Гусева о награждении волонтеров за очистку побережья Кубани от нефтепродуктов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил обращение губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с предложением наградить самых активных участников спасательной операции по очистке побережья Кубани от нефтепродуктов.

«Награждение самых активных участников мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с ликвидацией разлива нефти и нефтепродуктов в акватории Черного моря, предполагается после ликвидации чрезвычайной ситуации», — сказано в документе.

Как рассказал РИА Новости Гусев, волонтеры — это бесстрашные добровольцы, которые ежедневно сражаются с последствиями катастрофы в Керченском проливе, и они заслуживают самого высокого признания. По его мнению, важно, чтобы их подвиг не остался незамеченным и вдохновлял других на подвиги во имя общего блага.

«Замечательно видеть, как администрация Кубани поддержала нашу инициативу и решила поддержать настоящих героев нашего времени», — заключил парламентарий.

В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть 239» с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разливнефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

экология