Власти Кубани поддержали идею наградить волонтеров за очистку побережья

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направил обращение губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с предложением наградить самых активных участников спасательной операции по очистке побережья Кубани от нефтепродуктов.
«Награждение самых активных участников мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с ликвидацией разлива нефти и нефтепродуктов в акватории Черного моря, предполагается после ликвидации чрезвычайной ситуации», — сказано в документе.
Как рассказал РИА Новости Гусев, волонтеры — это бесстрашные добровольцы, которые ежедневно сражаются с последствиями катастрофы в Керченском проливе, и они заслуживают самого высокого признания. По его мнению, важно, чтобы их подвиг не остался незамеченным и вдохновлял других на подвиги во имя общего блага.
«Замечательно видеть, как администрация Кубани поддержала нашу инициативу и решила поддержать настоящих героев нашего времени», — заключил парламентарий.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа и «Волгонефть 239» с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разливнефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.