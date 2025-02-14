Власти Кубани поддержали идею наградить волонтеров за очистку побережья

Как рассказал РИА Новости Гусев, волонтеры — это бесстрашные добровольцы, которые ежедневно сражаются с последствиями катастрофы в Керченском проливе, и они заслуживают самого высокого признания. По его мнению, важно, чтобы их подвиг не остался незамеченным и вдохновлял других на подвиги во имя общего блага.