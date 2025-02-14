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В Госдепе рассказали, как Украине придётся отдавать многомиллиардный долг

Американские власти рассчитывают вернуть вложенные в Украину денежные средства через партнёрство по природным ресурсам. Об этом в эфире «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона» заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Источник: Life.ru

Дипломат отметил, что США заинтересованы в долгосрочной независимости Украины. Реализовать это можно в том числе благодаря экономическому сотрудничеству двух стран в области ископаемых.

«Часть этих денег вернётся, чтобы отплатить американским налогоплательщикам за миллиарды долларов, потраченных там. А часть будет реинвестирована обратно в Украину для восстановления», — сказал он.

Напомним, 12 февраля Владимир Зеленский заявил о получении от США проекта соглашения об использовании украинских редкоземельных ресурсов. А на следующий день стало известно, что политик отказался подписывать документ.