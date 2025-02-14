В Госдуму внесут законопроект о выплатах за долгий брак

Согласно предложению, к юбилеям совместной жизни планируется установить единовременные выплаты: 30 тысяч рублей за 30 лет, 40 тысяч рублей за 40 лет, 50 тысяч рублей за 50 лет, 60 тысяч рублей за 60 лет и 70 тысяч рублей за 70 лет совместной жизни. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на федеральном уровне подобные материальные поощрения отсутствуют, и лишь некоторые местные органы власти осуществляют выплаты к юбилеям.