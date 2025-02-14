В Госдуму внесут законопроект о выплатах за долгий брак

В Госдуму будет внесен законопроект, который предлагает установить выплаты для семейных пар, отмечающих 30 и более лет совместной жизни. Об этом сообщил Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул важность поддержки крепких семейных союзов, которые часто становятся основой для появления династий, уникальных компаний и фермерских хозяйств.
Согласно предложению, к юбилеям совместной жизни планируется установить единовременные выплаты: 30 тысяч рублей за 30 лет, 40 тысяч рублей за 40 лет, 50 тысяч рублей за 50 лет, 60 тысяч рублей за 60 лет и 70 тысяч рублей за 70 лет совместной жизни. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на федеральном уровне подобные материальные поощрения отсутствуют, и лишь некоторые местные органы власти осуществляют выплаты к юбилеям.
Кроме того, законопроект предполагает ежегодную индексацию установленных сумм выплат, а для жителей Крайнего Севера и мест с тяжелыми климатическими условиями предусмотрено увеличение выплат на соответствующий районный коэффициент. В случае принятия, законопроект вступит в силу с 1 января 2026 года.
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