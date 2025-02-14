Шольц призвал бундестаг признать конфликт на Украине ЧП и увеличить помощь Киеву

«Если соглашение будет заключено за нашей спиной, оно просто не сработает. Потому что для любой сделки, для любого соглашения нужно, чтобы европейцы выполняли эту сделку, чтобы украинцы выполняли эту сделку», — заявила в четверг верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас на министерской встрече в НАТО.