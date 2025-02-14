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Шольц: действия Трампа по Украине ставят под угрозу безопасность ФРГ

Канцлер ФРГ Шольц прокомментировал разговор Путина и Трампа.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что действия администрации президента Соединённых Штатов, связанные с конфликтом на Украине, ставят под угрозу безопасность ФРГ.

«Сегодня мы должны осознать реальность того, что действия и заявления правительства США означают для Украины, Европы и всего мира. Бездействие означало бы поставить под угрозу безопасность нашей страны и нашего континента. Я не позволю этому случиться», — написал он в соцсети X*.

Шольц прокомментировал разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Ранее Шольц заявил, что ЕС может зеркально ответить на введение США пошлин.

Напомним, Путин и Трамп провели телефонную беседу. В Кремле заявили, что Трамп высказался за остановку боевых действий. Путин напомнил о необходимости устранения первопричин конфликта на Украине, а также подчеркнул, что урегулирование должно быть достигнуто путём переговоров.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.