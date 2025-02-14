Сийярто: после прихода Трампа стало возможным говорить о мире на Украине

После прихода Дональда Трампа к власти в США Венгрия больше не чувствует себя одинокой в стремлении к миру на Украине. Как отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости, новый президент сделал обсуждение мирных инициатив более легитимным.
Сийярто подчеркнул, что до Трампа разговоры о мире часто воспринимались негативно, и тех, кто поднимал эту тему, могли обвинять в связях с Кремлем или в шпионской деятельности.
Сийярто отметил, что теперь, когда Трамп открыто говорит о необходимости мира, обсуждение этого вопроса стало приемлемым. Он считает, что это является важным шагом вперед, так как ранее только Венгрия поднимала вопрос о необходимости прямого диалога с Россией, за что подвергалась критике. Теперь же, по его словам, Венгрия не одна в своих усилиях.
Министр выразил надежду, что эти новые подходы и открытость к диалогу в конечном итоге приведут к мирному разрешению конфликта. Сийярто считает, что такие изменения в международной политике могут способствовать более конструктивному взаимодействию между странами.
Ранее Сийярто заявил, что США пересмотрят враждебные решения предыдущей администрации в отношении Венгрии, основанные «на мести». Прежняя администрация США, в частности, расторгла соглашение об избежании двойного налогообложения.