Сийярто: после прихода Трампа стало возможным говорить о мире на Украине

Сийярто отметил, что теперь, когда Трамп открыто говорит о необходимости мира, обсуждение этого вопроса стало приемлемым. Он считает, что это является важным шагом вперед, так как ранее только Венгрия поднимала вопрос о необходимости прямого диалога с Россией, за что подвергалась критике. Теперь же, по его словам, Венгрия не одна в своих усилиях.