Трамп заявил о планах увеличения военных продаж США за счет поставок F-35 Индии

Трамп отметил, что такая возможность связана с тем, что Моди объявил о снижении пошлин, которые ограничивали американский доступ на индийский рынок. Кроме того, президент США добавил, что страны собираются совместными усилиями создать торговый путь, который соединит государства и их партнеров.