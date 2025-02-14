Трамп заявил о планах увеличения военных продаж США за счет поставок F-35 Индии

«США увеличат военные продажи Индии на многие миллиарды долларов. США прокладывают путь к поставкам Индии истребителей-невидимок F35», — приводит его слова агентство Reuters.
Трамп отметил, что такая возможность связана с тем, что Моди объявил о снижении пошлин, которые ограничивали американский доступ на индийский рынок. Кроме того, президент США добавил, что страны собираются совместными усилиями создать торговый путь, который соединит государства и их партнеров.
«Мы договорились работать вместе, чтобы помочь построить один из величайших торговых путей в истории. Он пройдет от Индии до Венесуэлы, Италии и до Соединенных Штатов, соединяя наших партнеров портами, железными дорогами и подводными кабелями», — уточнил Трамп.
В ходе пресс-конференции индийский премьер-министр, в свою очередь, отметил, что Индия откроет генеральные консульства в Бостоне и Лос-Анджелесе в ближайшее время.
«С целью дальнейшего углубления связей между нашими народами Индия скоро откроет новые консульства в Лос-Анджелесе и Бостоне», — заявил Моди.
По его словам, Нью-Дели также приглашает американские вузы открывать свои представительства в Индии.
В ходе встречи с Моди президент США также сообщил, что Вашингтон намерен стать ведущим поставщиком нефти и газа в Индию. Он добавил, что договорился с индийским премьер-министром, что государства будут заниматься совместной добычей и обработкой критических минералов.