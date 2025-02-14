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В правительстве Красноярского края назначили замминистра цифрового развития

Заместителем министра цифрового развития Красноярского края стал Анатолий Сергеев.

Источник: Соцсети

Распоряжение о его назначении появилось 13 февраля на сайте регионального правительства и с того же дня вступило в силу.

Анатолий Сергеев родился 29 ноября 1972 года в поселке Балахта Красноярского края, окончил факультет математики КГУ, затем работал в коммерческих организациях, в том числе в должности директора IT-компаний.

На госслужбу Сергеев принят на условиях срочного служебного контракта сроком на 1 год.

«Он будет курировать реализацию краевой программы “Научно-технологическое развитие Красноярского края 2025−2030”, которая является одной из ключевых инициатив региона и охватывает 9 направлений — от перспективных космических систем до беспилотников. Анатолий Сергеев также продолжит вести в крае общественную деятельность, связанную с информационными технологиями. Он остается региональным координатором федерального партийного проекта “Цифровая Россия”, направленного на поддержку ИТ-отрасли, а также лидером “Точки кипения-Красноярск” (это пространство для коллективной работы, обмена опытом различных экспертов)», — рассказали в министерстве цифрового развития Красноярского края.

Сам Анатолий Сергеев в своих соцсетях так прокомментировал новую работу: «Спектр широк. Задач много. Ресурсы ограничены. Ключевые изменение для меня: меньше свобод, меньше свободного времени. В остальном почти никаких изменений».