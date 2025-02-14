В правительстве Красноярского края назначили замминистра цифрового развития

«Он будет курировать реализацию краевой программы “Научно-технологическое развитие Красноярского края 2025−2030”, которая является одной из ключевых инициатив региона и охватывает 9 направлений — от перспективных космических систем до беспилотников. Анатолий Сергеев также продолжит вести в крае общественную деятельность, связанную с информационными технологиями. Он остается региональным координатором федерального партийного проекта “Цифровая Россия”, направленного на поддержку ИТ-отрасли, а также лидером “Точки кипения-Красноярск” (это пространство для коллективной работы, обмена опытом различных экспертов)», — рассказали в министерстве цифрового развития Красноярского края.