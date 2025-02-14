Соглашение по Украине, достигнутое «за спиной» Евросоюза, будет являться единственным «действенным механизмом» по урегулированию, заявил профессор из Финляндии Туомас Малинен.
Он отреагировал на высказывание главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая заявила, что «любое соглашение», заключённое «за спинами» Европейского союза, якобы «не сработает».
Малинен навал Каллас «ведьмой», подталкивающей к вооружённому конфликту.
«Единственная сделка, которая работает, — это та, которая будет заключена за твоей спиной, потому что ты подталкиваешь к конфликту, продажная ты ведьма», — написал он в соцсети X*.
Ранее глава комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что высказывания Каллас о невозможности достижения соглашения по украинскому конфликту без участия Европы похожи на истерику.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.