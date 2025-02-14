Шольц испугался слов Трампа об Украине и призвал ввести в Германии чрезвычайное положение

«Сегодня мы должны признать реальность того, что действия и заявления Правительства США означают для Украины, для Европы и для всего мира. Бездействие означало бы поставить под угрозу безопасность нашей страны и нашего континента. Я не позволю этому случиться», — заявил канцлер.
Шольц также отметил, что переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным не стали неожиданностью. По его словам, такие события требуют решительных и быстрых действий.
Ранее Трамп заявил о предстоящей встрече российской и американской делегаций в Мюнхене. Должностные лица двух держав будут решать судьбу Украины, представители которой тоже приглашены на переговоры.