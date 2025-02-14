В Минусинске предъявлено обвинение бывшему мэру и его заместителю

В Минусинске предъявлено обвинение бывшему главе города Андрею Первухину и его заместителю Елене Грязевой, обвиняемым в превышении полномочий. Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, в ноябре 2020 года между МУП Минусинска «Минусинское городское хозяйство» и коммерческой компанией был заключен договор на оказание услуг по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов.
В 2023 году МУП не в полном объеме произвело оплату работ исполнителю. Из-за этого образовалась задолженность на 50 млн рублей.
В июле 2023 года компания уведомила МУП о приостановлении деятельности из-за долга. Глава Минусинска поручил не платить по долгам, а заключить договор с другими перевозчиками.
В сентябре 2023 года налоговой службой было направлено заявления в адрес директора МУП о банкротстве из-за задолженностей по налогам в размере более 28 млн рублей.
Администрация Минусинска выделила субсидию на 40 млн рублей в октябре 2023 года на погашение долгов. Однако глава Минусинска дал незаконное указание заместителю об исключении коммерческой компании из числа получателей субсидии.
Заместитель распределила субсидию на погашение кредиторской задолженности между другими перевозчиками, которые не попадали под цели субсидии, а коммерческой компании не было сделано выплат.
Денежные средства в размере более 15 млн рублей были потрачены в нецелевом порядке.
Уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ было возбуждено на основании материалов УФСБ.
Оба обвиняемых находятся под подпиской о невыезде.
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