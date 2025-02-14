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Сенатор Александр Усс назвал ключевые задачи, которые нужно решить в Сибири

Ключевые задачи были обозначены в ходе дискуссии экспертов, прошедшей в Москве.

Сенатор Александр Усс назвал ключевые задачи, которые нужно решить в Сибири. Об этом говорится в Telegram-канале политика.

На экспертной сессии, прошедшей в рамках совместного заседания Совета по вопросам развития Сибири при председателе Совфеда, Столыпинского клуба и НИУ ВШЭ, участники обсудили вопрос, как сделать Сибирь локомотивом российского развития.

Участники дискуссии сошлись на трех ключевых задачах, которые нужно решить в обозримом будущем.

  • Разворот экономики от сырьевой к перерабатывающей.
  • Модернизация транспортного каркаса.
  • Стабилизация демографической ситуации.

Помимо этого, были сформулированы предложения о том, какие практические шаги можно предпринять в соответствующих сферах.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске будут готовить продюсеров креативных проектов.

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