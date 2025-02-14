Сенатор Александр Усс назвал ключевые задачи, которые нужно решить в Сибири. Об этом говорится в Telegram-канале политика.
На экспертной сессии, прошедшей в рамках совместного заседания Совета по вопросам развития Сибири при председателе Совфеда, Столыпинского клуба и НИУ ВШЭ, участники обсудили вопрос, как сделать Сибирь локомотивом российского развития.
Участники дискуссии сошлись на трех ключевых задачах, которые нужно решить в обозримом будущем.
- Разворот экономики от сырьевой к перерабатывающей.
- Модернизация транспортного каркаса.
- Стабилизация демографической ситуации.
Помимо этого, были сформулированы предложения о том, какие практические шаги можно предпринять в соответствующих сферах.
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