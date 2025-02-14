Макрон назвал политику Трампа электрошоком для Европы

По его словам, главное в текущей ситуации — найти ответ на вопрос о том, действительно ли российское руководство намерено заключить прочный мир. Роль Европы он видит в том, чтобы выработать гарантии безопасности для Украины и новую систему обеспечения безопасности в регионе, а роль США — в том, чтобы дать начало мирному диалогу с РФ.