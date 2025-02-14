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Трамп пригрозил БРИКС пошлинами из-за альтернативы доллару

Трамп раскритиковал страны БРИКС за попытки создать новую валюту для международной торговли.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможные торговые пошлины на продукцию стран БРИКС могут составить не менее 100%. Это заявление было сделано во время его общения с журналистами в Белом доме.

Трамп раскритиковал страны БРИКС за попытки создать альтернативу американскому доллару в международной торговле.

Кроме того, Трамп отметил, что его угроза введения пошлин была сделана в контексте возможного создания новой валюты странами БРИКС. До этого он уже высказывался о намерении ввести 100% пошлины на товары из стран БРИКС в случае, если они создадут свою валюту.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о необходимости объяснить президенту США Дональду Трампу основные задачи организации БРИКС. По словам Пескова, важно обеспечить международное сообщество, включая бывших политиков, правильными сведениями о целях и задачах альянса.