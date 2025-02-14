Макрон согласился с требованием США к ЕС «взять ответственность» за Украину

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы должны пересмотреть свою роль в мире, по его словам, это связано с заявлениями Соединённых Штатов о Киеве.
«Трамп говорит Европе, что теперь нам следует взять ответственность на себя. Я считаю, что именно это мы и должны сделать», — сказал Макрон.
Заявление прозвучало в интервью Financial Times.
Он отметил, что его не удивляют действия американского лидера Дональда Трампа. По словам Макрона, действия президента Соединённых Штатов предоставляют европейским государствам «пространство для манёвра».
Президент Франции также добавил, что европейским государствам следует увеличить расходы на оборону.
Ранее сообщалось, что Макрон попросил Североатлантический альянс разработать стратегию безопасности в Арктике.