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Спецпосланник Трампа допустил соглашение о потере территорий Украиной

Урегулирование российско-украинского военного конфликта может включать соглашение «о потенциальной потере территорий» Украиной, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог. При этом он отметил, что Западу признавать это соглашение будет не обязательно.

Источник: AP 2024

Келлог согласился с главой Пентагона Питом Хегсетом, который назвал нереалистичной возможность возвращения Украины к границам, существовавшим до 2014 года. Спецпосланник президента США уточнил, что вопрос принадлежности территорий должен быть долгосрочным, но согласовать его должны в ходе переговоров.

«Я думаю, что министр обороны Хегсет был прав. Не будет возвращения к 2014 году и к границам, которые были до того, как Россия вошла в Крым… Думаю, будет некое соглашение о потенциальной потере территорий (Украиной.— “Ъ”)», — сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Bloomberg сообщал, что Кит Келлог представит мирный план по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует сегодня, 14 февраля. Сам чиновник это отрицал. Келлог говорил о готовности США ужесточить санкции против России, чтобы добиться окончания боевых действий. Вашингтон считает, что и Киеву, и Москве придется пойти на уступки для завершения конфликта.