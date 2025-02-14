Спецпосланник Трампа допустил соглашение о потере территорий Украиной

«Я думаю, что министр обороны Хегсет был прав. Не будет возвращения к 2014 году и к границам, которые были до того, как Россия вошла в Крым… Думаю, будет некое соглашение о потенциальной потере территорий (Украиной.— “Ъ”)», — сказал он в интервью телеканалу Fox Business.