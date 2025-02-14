Спецпосланник Трампа допустил соглашение о потере территорий Украиной

Келлог согласился с главой Пентагона Питом Хегсетом, который назвал нереалистичной возможность возвращения Украины к границам, существовавшим до 2014 года. Спецпосланник президента США уточнил, что вопрос принадлежности территорий должен быть долгосрочным, но согласовать его должны в ходе переговоров.
«Я думаю, что министр обороны Хегсет был прав. Не будет возвращения к 2014 году и к границам, которые были до того, как Россия вошла в Крым… Думаю, будет некое соглашение о потенциальной потере территорий (Украиной.— “Ъ”)», — сказал он в интервью телеканалу Fox Business.
Bloomberg сообщал, что Кит Келлог представит мирный план по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует сегодня, 14 февраля. Сам чиновник это отрицал. Келлог говорил о готовности США ужесточить санкции против России, чтобы добиться окончания боевых действий. Вашингтон считает, что и Киеву, и Москве придется пойти на уступки для завершения конфликта.