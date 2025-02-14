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В Приморье появятся новые заводы, жилые комплексы и туристические объекты

Зампред правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провел совещание с инвесторами Приморского края, в ходе которого рассмотрели реализацию ключевых проектов, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Так, в регионе реализуется свыше двух тысяч инвестиционных проектов на 3,3 трлн рублей. Уже введено в эксплуатацию 548 объектов, создано более 68 тысяч рабочих мест. К примеру, на территории бухты Суходол строится Приморский металлургический завод, который будет выпускать толстолистовой прокат и трубы большого диаметра. Проект развивается в рамках преференциального режима ТОР.

В городе Артем возводят мультимодальный транспортно-логистический центр стоимостью 10 млрд рублей. Он позволит увеличить контейнерные перевозки и создаст 550 рабочих мест. В Надеждинском районе строится новый жилой микрорайон. Проект реализует «DNS Девелопмент» в статусе резидента ТОР «Приморье».

К 2029 году в Яковлевском районе заработает животноводческий комплекс на 10 тысяч голов молочного скота. Инвестор — компания «Тиэйч Рус Приморский» — вкладывает 20 млрд рублей. Планируется построить молокозавод мощностью 60 тысяч тонн переработки в год.

Ведется работа над созданием круглогодичного морского курорта «Курорты Приморья». Планируется открытие 3,8 тысячи гостиничных номеров. На острове Русский строится многофункциональный центр «Аквапарадайз» с аквапарком. Получено разрешение на строительство, ведутся подготовительные работы.

«Приморский край остается лидером по привлечению инвестиций. Важно поддерживать проекты, чтобы они реализовывались в срок», — отметил Трутнев.

строительство
экономика