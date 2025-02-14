В Приморье появятся новые заводы, жилые комплексы и туристические объекты

Так, в регионе реализуется свыше двух тысяч инвестиционных проектов на 3,3 трлн рублей. Уже введено в эксплуатацию 548 объектов, создано более 68 тысяч рабочих мест. К примеру, на территории бухты Суходол строится Приморский металлургический завод, который будет выпускать толстолистовой прокат и трубы большого диаметра. Проект развивается в рамках преференциального режима ТОР.