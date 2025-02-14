Глава МИД Японии резко сменил риторику о России

«Если говорить о японо-российских отношениях, то между нашими странами есть много проблемных моментов, японо-российские отношения находятся в сложном состоянии, но, с другой стороны, мы считаем, что Россия — страна-сосед и необходимо и взаимопонимание. Мы по-прежнему будем определять отношения с Россией исходя из того, что (именно. — Прим. ред.) в целом во внешней политике нашей страны послужит национальным интересам Японии», — сказал Ивая.