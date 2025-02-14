Новосибирцев отправят на военные сборы: кого не призовут

Согласно тексту указа, в нынешнем году призовут тех, кто находится в запасе. Эти граждане будут проходить военные сборы в ВС РФ, нацгвардии РФ, МЧС РФ, а также органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.
При этом отказаться от прохождения военных сборов будет нельзя. Призыв не коснется всех, кто находится в запасе, за исключением женщин, россиян, находящихся за границей, не годных по состоянию здоровья и прочее.
Призыв осуществится правительством и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Напомним, ранее «ФедералПресс» писал, что белорусские военные отправились на обучение в Россию.