Российское правительство одобрило проект ОЭЗ «Новосибирск»

ОЭЗ «Новосибирск» — частный проект. Он реализуется на площадке в 406 га рядом с аэропортом Толмачёво и промышленно-логистическим парком. Строительством инфраструктуры занимается ООО «Северный парк развитие». Якорным резидентом ОЭЗ станет транспортно-логистический центр «Сибирский».