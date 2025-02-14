Павел Целковский официально стал директором МБУ «Северное»

Как ранее анонсировалось, им стал бывший директор МБУ «Комбинат благоустройства» в Волжском Павел Целковский, о переходе которого в МБУ «Северное» стало известно 31 января текущего года. Запись в ЕГРЮЛ о том, что Целковский теперь является директором МБУ «Северное» внесена 12 февраля.