Один из активных участников митингов в поддержку Фургала скончался в Хабаровске

Информацию о смерти информагентству подтвердила знакомая с ситуацией Елена К. В последнее время Валентин Квашников работал вахтовым методом, также занимался рекламой. По словам собеседницы, он был очень добрым и отзывчивым человеком. У Валентина не было прописки, поэтому никаких денежных средств от государства на похороны его семье не будут выделены. К сведению, у Валентина Квашникова имеется инвалидность 3-й группы. У него осталась жена и трое детей.