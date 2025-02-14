Один из активных участников митингов в поддержку Фургала скончался в Хабаровске

О смерти Валентина Фредди в своем Telegram-канале (18+) сообщил руководитель антикоррупционного штаба Хабаровского края Василий Харитонов, сообщает ИА AmurMedia.
«Друзья, утром пришла страшная новость: сегодня ночью от сердечного приступа умер Валентин “Фреди”, — говорится в сообщении.
Информацию о смерти информагентству подтвердила знакомая с ситуацией Елена К. В последнее время Валентин Квашников работал вахтовым методом, также занимался рекламой. По словам собеседницы, он был очень добрым и отзывчивым человеком. У Валентина не было прописки, поэтому никаких денежных средств от государства на похороны его семье не будут выделены. К сведению, у Валентина Квашникова имеется инвалидность 3-й группы. У него осталась жена и трое детей.
Напомним, первый митинг в поддержку арестованного Сергея Фургала состоялся 11 июля 2020 года. Тогда несогласованный митинг перерос в шествие по центральным улицам города. Собравшиеся несли плакаты и выкрикивали слоганы. Центр города буквально был парализован из-за большого числа участников акции, которая началась на площади Ленина, затем разделилась на несколько потоков и «разлилась» по главным транспортным артериям краевого центра.
Сергей Фургал был задержан утром 9 июля следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России. Задержание произошло в рамках расследования многоэпизодного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
Кстати, 12 февраля 2025 года 55 лет исполнилось Сергею Фургалу, возглавлявшему край с 2018 по 2020 годы.