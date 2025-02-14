В краевом фонде капремонта меняется руководитель

Владимир Хлебников занял должность руководителя регионального фонда капитального ремонта в феврале 2023 года. До этого господин Хлебников более двух лет исполнял обязанности руководителя организации. Он стал вторым полноценным руководителем краевого фонда капремонта с момента создания организации в начале 2014 года. Все предыдущие руководители учреждения, за исключением Дмитрия Баранова, возглавляли фонд в статусе и. о. и не работали в нем дольше года.