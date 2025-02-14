Вэнс не исключил отправки военных США на Украину и новых антироссийских санкций

Как пишет The Wall Streeet Journal, Вэнс также сообщил о планах администрации президента США Дональда Трампа убедить российского лидера Владимира Путина в том, что Россия сможет добиться большего для себя за столом переговоров, чем на поле боя. Комментируя заявление главы Пентагона Пита Хегсета о нереалистичности возвращения к границам Украины по состоянию на 2014 год, Вэнс сказал, что Трамп может изменить свое мнение в зависимости от хода переговоров.