Вэнс не исключил отправки военных США на Украину и новых антироссийских санкций

По его словам, вариант отправки военных США на Украину «остается на рассмотрении» у Вашингтона на тот случай, если Москва откажется урегулировать конфликт. Он заявил, что США могут использовать против России «экономические рычаги воздействия и, конечно же, военные рычаги воздействия».
Вице-президент считает, что еще слишком рано говорить о гарантиях безопасности для Украины от США и Запада. Эта проблема, а также вопрос границ Украины и России будет обсуждаться на переговорах, полагает Вэнс. «Существуют различные формулировки, конфигурации, но нам важно, чтобы Украина обладала суверенной независимостью», — утверждает вице-президент США.
Как пишет The Wall Streeet Journal, Вэнс также сообщил о планах администрации президента США Дональда Трампа убедить российского лидера Владимира Путина в том, что Россия сможет добиться большего для себя за столом переговоров, чем на поле боя. Комментируя заявление главы Пентагона Пита Хегсета о нереалистичности возвращения к границам Украины по состоянию на 2014 год, Вэнс сказал, что Трамп может изменить свое мнение в зависимости от хода переговоров.
12 февраля Хегсет на очередном заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что возвращение к границам Украины по состоянию на 2014 год — «это нереалистичная задача». Он также фактически исключил возможность принятия Украины в НАТО и предупредил Европу о том, что она сама, по мнению администрации Трампа, должна заниматься обеспечением своей безопасности.
Путин и Трамп обсудили в состоявшемся 12 февраля телефонном разговоре в том числе перспективы урегулирования на Украине. По свидетельству Кремля, Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров, отметила пресс-служба российского лидера.