Российско-Китайский форум пройдёт весной в Хабаровске

Ключевыми темами форума будут совместное освоение острова Большой Уссурийский, расширение экономического и инвестиционного сотрудничества, а также развитие прямого диалога между предпринимателями двух стран. Особое внимание будет уделено культурному, спортивному и молодежному обмену, что укрепит гуманитарные связи между государствами.