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Российско-Китайский форум пройдёт весной в Хабаровске

Инициативу провести мероприятие поддержал Президент РФ Владимир Путин.

Источник: Reuters

В Хабаровске пройдёт Российско-Китайский форум с 19 по 20 мая 2025 года. Мероприятие анонсировали в пресс-службе краевого правительства.

Организацию мероприятия обсудили глава региона Дмитрий Демешин и первый заместитель директора фонда «Росконгресс» Игорь Павлов. Форум, проведение которого поддержал президент РФ Владимир Путин, станет важным шагом в укреплении связей между Россией и Китаем.

Ключевыми темами форума будут совместное освоение острова Большой Уссурийский, расширение экономического и инвестиционного сотрудничества, а также развитие прямого диалога между предпринимателями двух стран. Особое внимание будет уделено культурному, спортивному и молодежному обмену, что укрепит гуманитарные связи между государствами.

Хабаровский край, как приоритетный приграничный регион России, активно развивает побратимские связи с КНР, что способствует укреплению двустороннего партнерства.