В Башкирии предложили сохранить сельсоветы

Председатель республиканского парламента Константин Толкачев направил письмо с соответствующим предложением председателю комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову.
Письмо направлено в рамках обсуждения поправок к федеральному законопроекту. В своем обращении Константин Толкачев отметил важность того, чтобы при формировании нового законодательства были учтены особенности региональной организации местного самоуправления и сохранены эффективные механизмы работы с населением. Необходимо предусмотреть возможность для регионов самим определять уровни построения муниципальной власти. Это позволит сохранить доступность предоставления населению муниципальных услуг, обеспечить инфраструктурную взаимосвязь между населенными пунктами и поддерживать общественно-политическую стабильность на территориях.
Константин Толкачев акцентировал внимание на значимости сельских поселений как основного звена связи между властью и населением в сельской местности. По его словам, сельсоветы играют ключевую роль в решении повседневных проблем жителей отдаленных районов. В республике 818 таких образований, обеспечивающих непосредственный контакт граждан с органами власти. Это особенно важно для территорий с разреженным населением и сложной транспортной доступностью. Таким образом, органы власти сельских поселений выполняют ряд уникальных функций: от организации благоустройства территорий до решения вопросов социального характера. В условиях современной России сохранение этого уровня местного самоуправления является одним из важнейших факторов обеспечения качества жизни населения в сельской местности.
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