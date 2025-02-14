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В Башкирии предложили сохранить сельсоветы

Депутаты Госсобрания Башкирии предложили пересмотреть концепцию проекта федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Источник: Башинформ

Председатель республиканского парламента Константин Толкачев направил письмо с соответствующим предложением председателю комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову.

Письмо направлено в рамках обсуждения поправок к федеральному законопроекту. В своем обращении Константин Толкачев отметил важность того, чтобы при формировании нового законодательства были учтены особенности региональной организации местного самоуправления и сохранены эффективные механизмы работы с населением. Необходимо предусмотреть возможность для регионов самим определять уровни построения муниципальной власти. Это позволит сохранить доступность предоставления населению муниципальных услуг, обеспечить инфраструктурную взаимосвязь между населенными пунктами и поддерживать общественно-политическую стабильность на территориях.

Константин Толкачев акцентировал внимание на значимости сельских поселений как основного звена связи между властью и населением в сельской местности. По его словам, сельсоветы играют ключевую роль в решении повседневных проблем жителей отдаленных районов. В республике 818 таких образований, обеспечивающих непосредственный контакт граждан с органами власти. Это особенно важно для территорий с разреженным населением и сложной транспортной доступностью. Таким образом, органы власти сельских поселений выполняют ряд уникальных функций: от организации благоустройства территорий до решения вопросов социального характера. В условиях современной России сохранение этого уровня местного самоуправления является одним из важнейших факторов обеспечения качества жизни населения в сельской местности.

Ранее «Башинформ» рассказывал об изменении границы Архангельского район Башкирии.