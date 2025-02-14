В Башкирии предложили сохранить сельсоветы

Константин Толкачев акцентировал внимание на значимости сельских поселений как основного звена связи между властью и населением в сельской местности. По его словам, сельсоветы играют ключевую роль в решении повседневных проблем жителей отдаленных районов. В республике 818 таких образований, обеспечивающих непосредственный контакт граждан с органами власти. Это особенно важно для территорий с разреженным населением и сложной транспортной доступностью. Таким образом, органы власти сельских поселений выполняют ряд уникальных функций: от организации благоустройства территорий до решения вопросов социального характера. В условиях современной России сохранение этого уровня местного самоуправления является одним из важнейших факторов обеспечения качества жизни населения в сельской местности.