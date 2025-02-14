Олжас Бектенов проверил модернизацию коммунальной и энергетической инфраструктуры в СКО

Особое внимание уделено Петропавловской ТЭЦ-2, где были проведены капитальные ремонтные работы на котлах и турбинах. По данным генерального директора АО «СевКазЭнерго», уровень износа оборудования составляет 57,3%, однако в 2024 году уже завершен ремонт котлов № 1, 9 и турбин № 3, 6, а также четырех других турбогенераторов.