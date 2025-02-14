Олжас Бектенов проверил модернизацию коммунальной и энергетической инфраструктуры в СКО

Особое внимание уделено Петропавловской ТЭЦ-2, где были проведены капитальные ремонтные работы на котлах и турбинах. По данным генерального директора АО «СевКазЭнерго», уровень износа оборудования составляет 57,3%, однако в 2024 году уже завершен ремонт котлов № 1, 9 и турбин № 3, 6, а также четырех других турбогенераторов.
Одним из ключевых проектов стал запуск новой дымовой трубы высотой 180 метров, которая будет введена в эксплуатацию до конца года. Параллельно ведется восстановление трех котлов (№ 3, 6, 11) и турбины № 7.
На данный момент ТЭЦ-2 обеспечена необходимыми запасами топлива: в наличии 183 тысячи тонн угля и 1833 тонны мазута. Поставки осуществляются по установленному графику. Благодаря проведенной модернизации текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме, а Минэнерго планирует вывести объект из «красной зоны» в «желтую» уже в 2025 году.
На совещании также обсуждалась реализация Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», который охватывает 490 котельных региона, снабжающих теплом 363 медицинских учреждения, 585 учебных заведений, 156 объектов культуры и спорта, а также 1435 многоквартирных жилых домов.
Олжас Бектенов подчеркнул, что модернизация инфраструктуры остается одним из приоритетов работы правительства.
«Обеспечение стабильного теплоснабжения — в числе ключевых задач, поставленных Главой государства. В 2024 году в Казахстане модернизированы 55 тепловых источников. В рамках нацпроекта планируется снизить износ инженерных сетей до 40% и увеличить генерацию электроэнергии на 7,3 ГВт, а также создать 3,5 тысячи рабочих мест», — отметил Премьер-министр.
Комплексные меры позволят не только улучшить качество теплоснабжения, но и повысить надежность энергетической системы региона.