Глава города Таганрога объяснила причины массовых коммунальных аварий

В результате проверки выяснилось, что котельное оборудование в городе достигло износа от 65% до 80%, а многие элементы труб требуют замены, чтобы обеспечить надежную работу в будущем.
«На 2025 год запланировано проведение капитальных ремонтных работ на 13 объектах теплоснабжения. В их число входят 11 линейных объектов и два котла, расположенных на котельных на ул. Химическая, 11, и ул. Заводская, 1.», — сообщила глава Таганрога.
Так, проекты ремонтных работ прошли государственную экспертизу. Общая сумма, необходимая для обновления котельных, составляет 204 млн рублей.