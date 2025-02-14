Глава города Таганрога объяснила причины массовых коммунальных аварий

«На 2025 год запланировано проведение капитальных ремонтных работ на 13 объектах теплоснабжения. В их число входят 11 линейных объектов и два котла, расположенных на котельных на ул. Химическая, 11, и ул. Заводская, 1.», — сообщила глава Таганрога.