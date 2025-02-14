Узбекистан нацелен попасть в десятку сборных на Олимпиаде 2028 — президент

Было отмечено, что на последних Олимпийских играх в легкой атлетике, программа которой включает 48 дисциплин, было получено всего 5 лицензий, а по водным видам спорта, где 49 дисциплин, — лишь 4 лицензии. При этом спортсмены из Каракалпакстана, Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской и Сырдарьинской областей показали слабые результаты.