МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах РФ

Об обнаружении на территории страны фрагментов беспилотника ранее сообщила газета The Guardian со ссылкой на румынское минобороны.
«По распоряжению министра иностранных дел временный поверенный в делах РФ в Бухаресте была срочно вызвана в здание МИД. Ей было передано решительное осуждение», — говорится в публикации на сайте МИДа.
По данным министерства, осуждение связано с якобы «неоднократным нарушением воздушного пространства» республики.
В минобороны Молдавии 3 февраля сообщили, что военные зафиксировали беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны. Дрон прилетел со стороны Украины и проследовал по маршруту Карманово — Маяк — Григориополь на территории непризнанного Приднестровья. После БПЛА покинул воздушное пространство республики.
В свою очередь, посол РФ в республике Олег Озеров заявил, что инцидент с падением дронов в Молдавии, в котором Кишинев обвиняет Москву, требует дополнительного расследования.