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МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах РФ

Министерство иностранных дел Румынии вызвало временного поверенного в делах РФ Елену Копнину в связи с обнаружением на территории республики обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом дипведомство 14 февраля сообщило на сайте.

Источник: Shutterstock

Об обнаружении на территории страны фрагментов беспилотника ранее сообщила газета The Guardian со ссылкой на румынское минобороны.

«По распоряжению министра иностранных дел временный поверенный в делах РФ в Бухаресте была срочно вызвана в здание МИД. Ей было передано решительное осуждение», — говорится в публикации на сайте МИДа.

По данным министерства, осуждение связано с якобы «неоднократным нарушением воздушного пространства» республики.

В минобороны Молдавии 3 февраля сообщили, что военные зафиксировали беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны. Дрон прилетел со стороны Украины и проследовал по маршруту Карманово — Маяк — Григориополь на территории непризнанного Приднестровья. После БПЛА покинул воздушное пространство республики.

В свою очередь, посол РФ в республике Олег Озеров заявил, что инцидент с падением дронов в Молдавии, в котором Кишинев обвиняет Москву, требует дополнительного расследования.

дипломатия