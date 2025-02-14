Госсекретарь Совбеза Вольфович ответил на упреки Запада об угрозах из Беларуси

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович ответил на упреки Запада об угрозах из Беларуси. Информация размещена в официальном телеграм-канале Министерства обороны.
Вольфович акцентировал внимание на том, что белорусская сторона не будет на плановой основе готовить военно-обученный резерв из белорусов, которые придут в нужный момент, встанут на защиту суверенитета, территориальной целостности. Он подчеркнул, что мероприятия проверки носят плановый характер, завив: упреки со стороны Запада в адрес Беларуси являются необоснованными.
По словам госсекретаря, сейчас в Вооруженных Силах началось интенсивное время проведения занятий, связанных с боевой подготовкой. Он добавил, что на фоне этого также проходят плановые мероприятия в воинских частях Вооруженных Сил.
— Эти мероприятия носят плановый характер и нацелены на восстановление навыков, прежде всего, военных, — заметил Александр Вольфович.
Вместе с тем он ответил на упреки со стороны коллективного Запада:
— Упреки коллективного Запада, упреки наших оппонентов, что мы представляем угрозу, — это абсолютно необоснованные вещи. В последнее время руководство коллективного Запада упрекает нас в том, что мы готовимся к какой-то агрессии, представляем угрозу с Востока.
Государственный секретарь Совбеза пояснил, что их волнует белорусско-российское учение, запланированное на 2025 год. Он обратил внимание на то, что ничего чрезвычайного здесь нет. По словам Вольфовича, указанные учения проходят на плановой основе каждые два года, начиная с 2009 года по очереди: не территории Беларуси и России.
Он заметил, что проведение совместных учений в 2025 году является отработкой вопросов, проверки готовности региональной группировки войск защитить территорию Союзного государства.
Александр Вольфович акцентировал внимание на том, что все мероприятия, проходящие сегодня на белорусской территории, которые связаны с боевой подготовкой, с проверкой вопросов боевой готовности, нацелены на восстановление навыков, а также подготовку военно-обученного резерва, проверку техники, стоящей на хранении.
Госсекретарь Совета безопасности отметил, что удовлетворен качеством проведения занятий. Он сказал, что на них изучается опыт специальной военной операции, также делается упор на применение беспилотной авиации, защиту от беспилотной авиации.
Тем временем три крупных учения ОДКБ пройдут в Беларуси в 2025 году.
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