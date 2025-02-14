Госсекретарь Совбеза Вольфович ответил на упреки Запада об угрозах из Беларуси

Государственный секретарь Совбеза пояснил, что их волнует белорусско-российское учение, запланированное на 2025 год. Он обратил внимание на то, что ничего чрезвычайного здесь нет. По словам Вольфовича, указанные учения проходят на плановой основе каждые два года, начиная с 2009 года по очереди: не территории Беларуси и России.