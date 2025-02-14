Трамп анонсировал контакты России, Украины и США. Военная операция, день 1087-й

Средства ПВО за ночь сбили 50 украинских беспилотников над регионами России. Президент США Дональд Трамп сообщил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей России и США об урегулировании между Москвой и Киевом, и Украина тоже будет в них участвовать. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал признать украинский конфликт чрезвычайной ситуацией. «Газета.Ru» ведет хронику событий.