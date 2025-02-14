Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп анонсировал контакты России, Украины и США. Военная операция, день 1087-й

Средства ПВО за ночь сбили 50 украинских беспилотников над регионами России. Президент США Дональд Трамп сообщил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей России и США об урегулировании между Москвой и Киевом, и Украина тоже будет в них участвовать. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал признать украинский конфликт чрезвычайной ситуацией. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

8:36 США не исключают полностью вариант отправки войск на Украину, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью газете The Wall Street Journal.

8:27 Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что не видит «никакой возможности» того, что Россия согласится на вступление Украины в НАТО.

8:20.

8:16 Урегулирование украинского конфликта пройдет с потенциальной потерей Киевом территорий, заявил в интервью телеканалу Fox Business спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

8:13 На следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей России и США об урегулировании между Москвой и Киевом, и Украина тоже будет в них участвовать, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.

8:10 Канцлер Германии Олаф Шольц призвал бундестаг признать конфликт на Украине чрезвычайной ситуацией после телефонных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Шольц подчеркнул, что Европа и Украина должны быть вовлечены в любые переговоры.

8:04 ? Средства ПВО сбили за ночь 50 украинских беспилотников: 41 дрон уничтожен над Белгородской областью, пять — над Воронежской, четыре — над Ростовской, сообщили в Минобороны РФ.

8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1087-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.