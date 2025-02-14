Трамп анонсировал контакты России, Украины и США. Военная операция, день 1087-й

8:36 США не исключают полностью вариант отправки войск на Украину, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью газете The Wall Street Journal.
8:27 Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что не видит «никакой возможности» того, что Россия согласится на вступление Украины в НАТО.
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8:16 Урегулирование украинского конфликта пройдет с потенциальной потерей Киевом территорий, заявил в интервью телеканалу Fox Business спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.
8:13 На следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей России и США об урегулировании между Москвой и Киевом, и Украина тоже будет в них участвовать, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.
8:10 Канцлер Германии Олаф Шольц призвал бундестаг признать конфликт на Украине чрезвычайной ситуацией после телефонных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Шольц подчеркнул, что Европа и Украина должны быть вовлечены в любые переговоры.
8:04 ? Средства ПВО сбили за ночь 50 украинских беспилотников: 41 дрон уничтожен над Белгородской областью, пять — над Воронежской, четыре — над Ростовской, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1087-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.