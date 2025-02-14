Главный архитектор Новосибирска Ложкин уходит с поста

Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин покидает свой пост спустя 10 лет работы в мэрии города: за его плечами 5 лет, а должности советника мэра и 5 лет на должности главного архитектора города. 3 марта он оставит свою должность.
— Комментарии о своем уходе я могу дать не ранее 3 марта, когда все будет оформлено. Пока я могу сказать лишь то, что я написал заявление по собственному желанию, то есть ухожу в отпуск с последующим увольнением, — сообщил Александр Ложкин КП-Новосибирск.
В своем телеграм-канале «Архитектура и жизнь» сибиряк сказал, что за годы его работы «вроде бы получилось сделать кое-что полезное для родного города», а также поблагодарил своих коллег за совместный труд.