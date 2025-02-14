Главный архитектор Новосибирска Ложкин уходит с поста

— Комментарии о своем уходе я могу дать не ранее 3 марта, когда все будет оформлено. Пока я могу сказать лишь то, что я написал заявление по собственному желанию, то есть ухожу в отпуск с последующим увольнением, — сообщил Александр Ложкин КП-Новосибирск.