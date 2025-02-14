Замгубернатора взял на контроль историю ЕАН про больницу № 8 в Екатеринбурге

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков после публикации ЕАН взял на контроль ситуацию в детской больнице № 8, где медицинский персонал жалуется на низкие зарплаты, отсутствие масок и ручек для работы. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Доме журналистов в Екатеринбурге.
С проблемами в этом детской больнице столкнулась редактор «ЕАН. Екатеринбург» Екатерина Землянская с дочкой. Медики попросили пациентов самим приобрести маски при госпитализации. Они сослались, что в медучреждении достаточного количество материалов нет, а также начали жаловаться, что вынуждены на собственные деньги покупать ручки, ремонтировать стулья. По их словам, из-за низких зарплат в больнице осталось всего четыре врача и в целом ситуация в учреждении плачевная.
«Финансирование системы здравоохранения проведено в полном объеме, год мы закончили без кредиторских задолженностей по всем лечебным учреждениям. Профинансированы зарплаты, закупки медикаментов. Есть все, что нужно для работы учреждений. Что касается истории вашей коллеги, мы отдельно посмотрим, что происходит в этой больнице. Если понадобится, будет проверка. Сигнал я услышал, посмотрим», — заявил Креков.