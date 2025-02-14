Замгубернатора взял на контроль историю ЕАН про больницу № 8 в Екатеринбурге

С проблемами в этом детской больнице столкнулась редактор «ЕАН. Екатеринбург» Екатерина Землянская с дочкой. Медики попросили пациентов самим приобрести маски при госпитализации. Они сослались, что в медучреждении достаточного количество материалов нет, а также начали жаловаться, что вынуждены на собственные деньги покупать ручки, ремонтировать стулья. По их словам, из-за низких зарплат в больнице осталось всего четыре врача и в целом ситуация в учреждении плачевная.