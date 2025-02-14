Что известно об освобождении россиянина Александра Винника

ТАСС собрал основное об обмене.
Освобождение
- Джет Mitsubishi Chelendger, на борту которого находился Винник, совершил посадку в столичном аэропорту Внуково.
- Борт провел в полете из Стамбула чуть более четырех часов.
- Адвокат Винника подтвердил ТАСС, что это именно тот рейс, на котором летел его подзащитный.
- 12 февраля 2025 года Белый дом сообщил, что освободит россиянина в обмен на американца Марка Фогела.
- Госдепартамент подтвердил освобождение Винника из американской тюрьмы, сообщил ТАСС его французский адвокат Фредерик Бело.
Заявления Винника
- Вернувшийся в Москву после освобождения из американский тюрьмы россиянин Винник поблагодарил президента Владимира Путина и всех, кто ему помог.
О деле Винника
- Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняли в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют BTC-e.
- Кроме США, его экстрадиции добивались Россия и Франция.
- Во Франции его обвиняли в «вымогательстве и отмывании денег в составе преступной группировки».
- В России, по данным Генпрокуратуры, Винник «под предлогом поставки оборудования похитил денежные средства на сумму более 600 тыс. рублей». Кроме того, его обвиняли в «мошенничестве в сфере компьютерной информации» с сумой ущерба в 750 млн рублей.
- 19 декабря 2019 года занимавший на тот момент пост министра юстиции Греции Костас Циарас подписал указ об экстрадиции Винника сначала во Францию, затем в США, а потом в Россию.
- 23 января 2020 года Верховный административный суд Греции подтвердил это решение.
- В тот же день Винник был экстрадирован во Францию. Там 7 декабря 2020 года его признали виновным в вымогательстве и отмывании денег и приговорили к пяти годам тюремного заключения (с учетом отбытого срока в Греции) и штрафу в размере более €100 тыс.
- 24 июня 2021 года суд оставил приговор в силе, сняв часть обвинений, в том числе в использовании вредоносного программного обеспечения Locky, которое блокировало компьютеры пользователей и требовало выкуп за восстановление доступа.
- В июне 2022 года срок заключения Винника истек, однако он оставался под арестом в ожидании экстрадиции в США.
- Его экстрадировали в США 4 августа 2022 года.
- 5 августа 2022 года Винник предстал перед судом Северного округа штата Калифорния.
- 3 мая 2024 года он признал вину по делу об отмывании денег. Его адвокат заявил, что прокуратура вменяла Виннику статьи, по которым он мог получить пожизненное заключение. Однако сделка со следствием позволила сократить срок до «однозначного числа» лет.
- Вынесение приговора было запланировано на 27 июня 2025 года.