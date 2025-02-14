Что известно об освобождении россиянина Александра Винника

Самолет Mitsubishi Chelendger, на борту которого находился россиянин Александр Винник, совершил посадку в столичном аэропорту Внуково, сообщили ТАСС в авиационных службах. Сам Винник поблагодарил президента России Владимира Путина за свое освобождение и добавил, что не чувствует себя исторической личностью.