Президент Эквадора поздравил Лукашенко с победой на выборах

«Рад направить Вам мои искренние поздравления в связи с Вашим переизбранием на пост Президента Республики Беларусь. Это достижение отражает доверие и поддержку белорусского народа Вашему руководству и видению будущего страны. Эквадор высоко ценит двусторонние отношения с Беларусью и надеется на дальнейшее укрепление наших связей дружбы и сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес», — говорится в поздравлении.