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Президент Эквадора поздравил Лукашенко с победой на выборах

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Эквадора Даниэля Нобоа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP Photo

«Рад направить Вам мои искренние поздравления в связи с Вашим переизбранием на пост Президента Республики Беларусь. Это достижение отражает доверие и поддержку белорусского народа Вашему руководству и видению будущего страны. Эквадор высоко ценит двусторонние отношения с Беларусью и надеется на дальнейшее укрепление наших связей дружбы и сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес», — говорится в поздравлении.

Даниэль Нобоа пожелал Александру Лукашенко дальнейших успехов в усилиях по обеспечению благополучия и процветания белорусского народа.

Лукашенко Александр