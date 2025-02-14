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СМИ раскрыли, как Вэнс унизил Шольца

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс не будет встречаться с канцлером Германии Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции безопасности, пишет Politico.v.

Источник: Reuters

«Это серьезный дипломатический упрек лидеру принимающей страны в период обострения трансатлантической напряженности из-за потенциального мирного соглашения с Украиной», — говорится в публикации.

Бывший американский чиновник анонимно сказал изданию, что Вэнс никогда не планировал встречи с Шольцем в Мюнхене.

«Нам не нужно его видеть, он недолго будет канцлером», — так чиновник описал подход команды Вэнса.

В то же время, неназванный немецкий чиновник заявил, что это неуважение к стране.

«Я терпеть не могу Шольца, но он все еще наш канцлер. Это значит… администрация Трампа не заботится о своих союзниках», — сказал он.

В то же время Вэнс встретится с другими представителями немецких властей: президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, министром иностранных дел Анналеной Бербок и министром по особым поручениям Вольфгангом Шмидтом.

«Это позорная неудача, показывающая лишь, что команда Трампа не воспринимает Германию серьезно как сильного игрока в Европе», — сказал один высокопоставленный восточноевропейский дипломат.

В Мюнхене с 14 по 16 февраля будет проходить конференция по безопасности.

Трамп Дональд