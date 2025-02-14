СМИ раскрыли, как Вэнс унизил Шольца

«Это серьезный дипломатический упрек лидеру принимающей страны в период обострения трансатлантической напряженности из-за потенциального мирного соглашения с Украиной», — говорится в публикации.
Бывший американский чиновник анонимно сказал изданию, что Вэнс никогда не планировал встречи с Шольцем в Мюнхене.
«Нам не нужно его видеть, он недолго будет канцлером», — так чиновник описал подход команды Вэнса.
В то же время, неназванный немецкий чиновник заявил, что это неуважение к стране.
«Я терпеть не могу Шольца, но он все еще наш канцлер. Это значит… администрация Трампа не заботится о своих союзниках», — сказал он.
В то же время Вэнс встретится с другими представителями немецких властей: президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, министром иностранных дел Анналеной Бербок и министром по особым поручениям Вольфгангом Шмидтом.
«Это позорная неудача, показывающая лишь, что команда Трампа не воспринимает Германию серьезно как сильного игрока в Европе», — сказал один высокопоставленный восточноевропейский дипломат.
В Мюнхене с 14 по 16 февраля будет проходить конференция по безопасности.