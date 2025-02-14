Вэнс предложил перезагрузку отношений с Россией из-за ее сближения с КНР

Также вице-президент высказался по поводу мирного урегулирования на Украине. По его словам, возможное соглашение «многих шокирует». Сейчас на столе переговоров есть разные опции, Вэнс отметил, что они включают и экономические, и военные рычаги давления — он не исключил в том числе отправку американских войск на Украину при отказе Москвы от урегулирования.