Против Трампа и Маска в США подали иск 14 штатов

«Казалось бы безграничная и неконтролируемая власть Маска лишать правительство его сотрудников и ликвидировать целые департаменты одним росчерком пера или щелчком мыши была бы шокирующей для тех, кто завоевал независимость этой страны», — цитирует иск телеканал.
По данным телеканала, претензия штатов к Трампу и Маску состоит также в том, что последний, имея столь «широкие полномочия», не был формально назначен на государственную должность президентом и утвержден на ней сенатом, что нарушает статью 2 раздел 2 пункт 2 «О назначениях» американской конституции.
В материале отмечается, что иск в федеральный суд в Вашингтоне подан генпрокурором штата Нью-Мексико Раулем Торресом, а также чиновниками из Аризоны, Мичигана, Мэриленда, Миннесоты, Калифорнии, Невады, Вермонта, Коннектикута, Род-Айленда, Массачусетса, Орегона, Вашингтона и Гавайев — два из них, Невада и Вермонт, управляются губернаторами от Республиканской партии.
Телеканал подчеркивает, что в то же время 26 нынешних и бывших сотрудников и подрядчиков Агентства США по международному развитию (USAID) подали иск против Маска в федеральный суд в Мэриленда — в нем Маск обвиняется в том же нарушении.
Ранее генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сообщала, что представители 12 штатов намеревались требовать через суд ограничить DOGE в доступе к информации.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван «сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства». Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.