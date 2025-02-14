Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать договор с Белоруссией

Володин отмечал, что договор о гарантиях безопасности с Белоруссией позволит обеспечить защиту суверенитета России и Белоруссии и их территориальную целостность. Председатель Госдумы подчеркивал, что это особенно важно в условиях провокаций со стороны стран Евросоюза, в том числе граничащих с Белоруссией.