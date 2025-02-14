Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать договор с Белоруссией

Законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что палата рассмотрит ратификацию договора до конца февраля в приоритетном порядке.
«Комитет Государственной думы по обороне рекомендует Государственной думе принять указанный законопроект и ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный в городе Минске 6 декабря 2024 года», — сказано в заключении, размещенном в думской электронной базе.
Володин отмечал, что договор о гарантиях безопасности с Белоруссией позволит обеспечить защиту суверенитета России и Белоруссии и их территориальную целостность. Председатель Госдумы подчеркивал, что это особенно важно в условиях провокаций со стороны стран Евросоюза, в том числе граничащих с Белоруссией.