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Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать договор с Белоруссией

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате ратифицировать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, комитет является соисполнителем при рассмотрении данного законопроекта.

Источник: © РИА Новости

Законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что палата рассмотрит ратификацию договора до конца февраля в приоритетном порядке.

«Комитет Государственной думы по обороне рекомендует Государственной думе принять указанный законопроект и ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный в городе Минске 6 декабря 2024 года», — сказано в заключении, размещенном в думской электронной базе.

Володин отмечал, что договор о гарантиях безопасности с Белоруссией позволит обеспечить защиту суверенитета России и Белоруссии и их территориальную целостность. Председатель Госдумы подчеркивал, что это особенно важно в условиях провокаций со стороны стран Евросоюза, в том числе граничащих с Белоруссией.

Госдума