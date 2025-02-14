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Глава МИД Финляндии выступила с призывом после беседы Путина и Трампа

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен выступила против быстрого решения конфликта на Украине. Об этом она заявила в интервью RND.

Источник: © РИА Новости

«Трамп и его команда должны понять, что переговоры с Россией касаются не только Украины, но и архитектуры безопасности Европы в целом. Мы должны дать понять команде Трампа: с Путиным не может быть быстрой сделки, только длительный процесс, рассчитанный на несколько лет, в конце которого будет установлен стабильный мир», — утверждает она.

Глава МИД Финляндии добавила, что мир может быть достигнут только с помощью давления.

Кроме того, она призвала Европа научиться демонстрировать силу, чтобы сохранять в будущем мир.

Газета The Wall Street Journal писала, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.

Президенты России и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

Трамп Дональд
Путин Владимир